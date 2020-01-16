Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

16.01.20 07:06

© РИА Новости. Варвара Гертье

16 января. Interfax-Russia.ru - Судебный пристав, получивший ранения при стрельбе в мировом суде Новокузнецка, скончался в машине "скорой помощи", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областной медицины катастроф в четверг.

"Судебный пристав скончался в машине "скорой помощи", вторая пострадавшая госпитализируется", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что у погибшего было ранение в брюшную полость с последующим травматическим шоком.

Вторая пострадавшая - юрист. У нее ранения ног и лица, женщина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. На место происшествия выехали сотрудники СКР по Кузбассу.