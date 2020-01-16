Глава Татарстана заявил о готовности работать с новым составом кабмина

16.01.20 07:29

© РИА Новости. Владимир Федоренко

16 января. Interfax-Russia.ru - Татарстан готов к взаимодействию с тем составом кабинета министров, который сформирует руководство страны, заявил президент республики Рустам Минниханов.

"У нас претензий к правительству (РФ - ИФ) нет и не будет, мы будем работать с тем правительством, которое будет определено руководством страны. Поэтому, если Дмитрий Анатольевич (Медведев - ИФ) завершил работу на должности, ему огромные слова благодарности - я ни разу от него отказа или какого-либо недопонимания не имел", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Президент Татарстана предположил, что отставка правительства РФ может быть связана с запросом общества на обновление.

"Наверное, раз это решение принято, оно нужное, люди ждут каких-то обновлений, я думаю, с этим связано решение", - сказал Минниханов.

"В целом правительство всегда работало в интересах страны, интересах регионов", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 15 января после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию премьер РФ Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку.

В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.