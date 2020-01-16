Сумма регионального семейного капитала за третьего ребенка вырастет в Югре

16.01.20 08:40

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прорабатывает вопрос об увеличении суммы югорского семейного капитала, который выплачивается в регионе после появления в семье третьего ребенка.

"В настоящее время в автономном округе прорабатывается вопрос изменения подходов к предоставлению югорского семейного капитала и его размерам. Решение с учетом общественного мнения будет принято в 2020 году", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева в четверг.

По ее словам, власти региона также планируют увеличить меры поддержки для многодетных семей, а также семей после рождения второго ребенка.

"Значительный вклад в демографическую ситуацию внес рост многодетных семей. За пять последних лет многодетных семей в Югре стало больше в 1,6 раз, в настоящее время их более 30 тыс.", - добавила глава департамента.

Власти Югры с 2013 года выплачивают региональный аналог семейного капитала - югорский семейный капитал, который могут получить семьи после рождения или усыновления третьего и последующих детей. В настоящее время он составляет порядка 116 тыс. рублей. Выплаты запланированы до 2021 года.