Глава Крыма считает отставку правительства РФ логичным шагом

16.01.20 08:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

16 января. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил за помощь в развитии региона правительство РФ, подавшее в среду в отставку.

"По поводу отставки правительства РФ, о которой объявил Дмитрий Анатольевич Медведев. Это логичный шаг на фоне инициатив президента по изменению Конституции, озвученных в послании Федеральному Собранию. Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию", - написал в среду Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, поддержка кабинета министров способствовала успешному решению проблем в Крыму, все ключевые инфраструктурные проекты "реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии".

"Хочу подчеркнуть, что все планы по развитию нашей республики и модернизации отраслей экономики и социальной сферы будут неукоснительно выполняться. Никаких проблем и затруднений, связанных с происходящими изменениями в органах федеральной власти, не будет", - добавил глава Крыма.

Как стало известно в среду, правительство РФ подало в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение работой правительства и поручил уходящему составу исполнять обязанности до формирования нового кабинета.