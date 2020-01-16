Взносы жителей Петербурга на капремонт выросли вдвое

16.01.20 09:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 января. Interfax-Russia.ru - Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге до 8-9 рублей за квадратный метр в 2020 году необходимо для ликвидации отставания в исполнении региональной программы, следует из сообщения жилищного комитета города.

"В 2014 году размер минимального взноса составлял 2 рубля на кв. м. в месяц при экономически обоснованном тарифе в несколько раз больше. Даже его дальнейшее увеличение с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что привело к отставанию в исполнении региональной программы. В настоящее время для сокращения отставания необходимо более 98 млрд рублей", - отмечают власти города.

В Смольном рассчитывают, что изменение минимального размера позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств и сократить отставание неисполнения Региональной программы более чем на 30% уже к 2023 году.

"Увеличение в 2020 году минимального взноса позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств с 9,5 млрд руб. до 13,2 млрд рублей, а также увеличить объемы выполняемых работ: в Санкт-Петербурге будет отремонтировано порядка 1000 лифтов (в 2019 - 800), 549 крыш (в 2019 - 471), увеличится объем капитально отремонтированных фасадов и инженерных систем", - следует из сообщения.

Как подчеркивается в сообщении, государственная поддержка проведения работ по капитальному ремонту сохраняется. В 2020 году на эти цели из казны города выделено 3 млрд. руб. Еще порядка 1 млрд. рублей выделено на реставрацию фасадов особой сложности (4-я категория) по линии КГИОП.

В 2018 году минимальный размер на капитальный ремонт в Петербурге составлял от 4 до 5 рублей за квадратный метр в зависимости от типа многоквартирного дома.

Квитанции с увеличенными вдвое суммами за капитальный ремонт вызвали недовольство среди жителей города. Петербуржцы подписывают онлайн-петицию против повышения минимального размера взноса, выражают свое негодование на странице губернатора Александра Беглова в социальной сети "ВКонтакте", на страницах органов власти.