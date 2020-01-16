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16.01.20 09:28
Работа над поправками в Конституцию РФ начнется 17 января
"Рабочее заседание пройдет в пятницу", - сказал Клишас "Интерфаксу" в среду.
Между тем, "установочное заседание" рабочей группы намечено на четверг, сказал он.
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", сообщается на сайте Кремля.
"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ", - говорится в тексте распоряжения президента, размещенном на сайте Кремля.
Сопредседателями рабочей группы утверждены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.
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