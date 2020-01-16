Работа над поправками в Конституцию РФ начнется 17 января

16.01.20 09:28

© РИА Новости. Максим Блинов

16 января. Interfax-Russia.ru - Первое рабочее заседание созданной президентом группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет 17 января, сообщил ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.

"Рабочее заседание пройдет в пятницу", - сказал Клишас "Интерфаксу" в среду.

Между тем, "установочное заседание" рабочей группы намечено на четверг, сказал он.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", сообщается на сайте Кремля.

"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ", - говорится в тексте распоряжения президента, размещенном на сайте Кремля.

Сопредседателями рабочей группы утверждены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.