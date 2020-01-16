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16.01.20 09:37

Трасса "Таврида" в Крыму готова на 85% - генподрядчик

Фото крымского строительного управления компании "ВАД"
16 января. Interfax-Russia.ru - Общая готовность трассы "Таврида" составляет в настоящее время 85%, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" - компании-генподрядчика - Григорий Назаров журналистам в четверг.

"Строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя. Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется 5 и 6 этапам "Тавриды", - это обход Симферополя и Бахчисарайский район. Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года", - сказал Назаров.

Весной на трассе начнутся работы по укладке третьего слоя асфальтобетона. "В сентябре три слоя асфальтобетона будут уложены на всех 250 километрах "Тавриды", - сказал Назаров.

Как сообщалось, "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью более 6 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин в декабре 2018 года распорядился, что восьмой участок также будет строить "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, его введут в 2021 году.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.

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