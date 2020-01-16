Головной атомный ледокол "Лидер" предполагается ввести в эксплуатацию в 2027 году

16.01.20 10:06

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило постановление о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер", соответствующий документ опубликован в четверг на официальном сайте правовой информации.

Постановлением от 15 января предусматривается выделение на строительство судна в 2020-2027 гг. бюджетных средств в размере 127,576 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2027 год.

Государственным заказчиком строительства ледокола является ГК "Росатом", застройщиком - Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

Ранее сообщалось, что "Росатом" рассчитывало на принятие правительством РФ постановления о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер" до конца 2019 года. Стоимость первого ледокола оценивалась в сумму порядка 127 млрд руб.

В августе глава "Росатома" Алексей Лихачев анонсировал выход постановления правительства о строительстве первого ледокола "Лидер". Позже был официально опубликован проект постановления. Ожидалось, что контракт на сооружение атомохода будет подписан не позже первого полугодия 2020 года.

Атомоходы этого проекта задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".

Сейчас "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) разрабатывает проект строительства "Лидера".