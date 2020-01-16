Банк ДОМ.РФ: увеличение маткапитала создаст дополнительный спрос на 6 млн кв. метров жилья в год

16.01.20 10:14

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Расширение программы материнского капитала создаст дополнительный спрос на ещё 6 млн кв.м жилья в год, сообщает ДОМ.РФ.

В среду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена, как минимум, на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом маткапитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого ребенка, сумма выплаты составит 466 тыс. 617 рублей. Кроме того, Путин предложил увеличить размер материнского капитала на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

"В аналитическом центре ДОМ.РФ полагают, что такие меры окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России. По подсчетам ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 миллиона российских семей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате недвижимость смогут приобрести семьи, ранее не имевшие такой возможности, а части семей это позволит сделать выбор в пользу более комфортного и просторного жилья.

По мнению аналитиков, увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к тому, что жилье станет более доступным, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства.