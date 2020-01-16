После стрельбы в суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело

16.01.20 10:20

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено после гибели пристава и ранения женщины при стрельбе в суде в Новокузнецке, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Следственного управления СКР по Кузбассу четверг.

Дело возбуждено по п.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 2 лиц).

По версии следствия, стрельбу начал 45-летний мужчина, пришедший в суд с ружьем.

"На входе в суд его остановил пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу", - сказал собеседник агентства.

Мужчина был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии.

По словам представителя ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения. Мотивы стрелявшего выясняют следователи.

Со своей стороны в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП) "Интерфаксу" сообщили, что на место происшествия выехали заместитель директора и комиссия центрального аппарата ведомства.

Как сообщалось, в четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая, в тяжелом состоянии с ранением лица и ног госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники СКР по Кузбассу.

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