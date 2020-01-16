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16.01.20 10:20
После стрельбы в суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело
Дело возбуждено по п.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 2 лиц).
По версии следствия, стрельбу начал 45-летний мужчина, пришедший в суд с ружьем.
"На входе в суд его остановил пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу", - сказал собеседник агентства.
Мужчина был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии.
По словам представителя ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения. Мотивы стрелявшего выясняют следователи.
Со своей стороны в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП) "Интерфаксу" сообщили, что на место происшествия выехали заместитель директора и комиссия центрального аппарата ведомства.
Как сообщалось, в четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая, в тяжелом состоянии с ранением лица и ног госпитализирована.
На месте происшествия работают сотрудники СКР по Кузбассу.
1мз ри
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