О курсе кабинета Мишустина можно будет судить к апрелю - парламентарий

16.01.20 12:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 января. Interfax-Russia.ru - Основы курса нового правительства РФ могут проясниться в апреле после отчета кабинета министров перед Госдумой, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

"Пока непонятны ни основы курса, ни состав правительства. В этой связи мы надеемся, что к апрелю, когда будет отчет правительства, мы сможем получить более внятную информацию", - сказал Гаврилов журналистам по итогам консультаций депутатов с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что на данный момент ответы кандидата на вопросы депутатов звучат профессионально. "Пока многие ответы достаточно профессиональные: и по доходам, и по расходам, и по нацпроектам", - сказал Гаврилов.

Для назначения на должность премьер-министра кандидатуру Мишустина должно было поддержать большинство парламентариев. "За" высказалась думские фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, фракция КПРФ воздержится при голосовании за него.

Кандидатура главы Федеральной налоговой службы РФ Мишустина была предложена Путиным после того, как в среду днем после оглашения главой государства послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку.