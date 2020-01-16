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16.01.20 10:30

Карту крещенских купелей подготовили для жителей Подмосковья

© РИА Новости. Антон Денисов
16 января. Interfax-Russia.ru - Интерактивная карта крещенских купелей опубликована на портале правительства Московской области.

На карте отмечено более 200 площадок, включая иордани у храмов, на святых источниках и открытых водоемах.

Ранее сообщалось, что безопасность верующих в крещенскую ночь будут обеспечивать 2,2 тысячи спасателей. Кроме того, будут задействованы 65 бригад скорой помощи. Дежурство будет организовано в каждом городском округе вблизи центральных купелей.

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает об опасности купания в других местах из-за неустойчивой погоды: лед на водоемах тонкий и хрупкий. Небезопасно совершать обряд в нетрезвом виде и при наличии проблем со здоровьем.

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