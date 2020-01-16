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16.01.20 10:48
Ульяновский автовокзал отменил все рейсы из-за гололедицы на дорогах
"В связи с погодными условиями сегодня с 8:30 введено временное ограничение движения для рейсовых автомобильных и грузовых транспортных средств по ряду направлений. На федеральных участках: Саранск-Сурское-Ульяновск, Казань-Буинск-Ульяновск, Цивильск-Ульяновск. На дорогах областного значения: по направлению в Барыш, Кузоватово, а также на участке Димитровград-Тольятти", - написал министр.
Он также отметил, что "в ульяновском автовокзале закрыты все межрегиональные и межмуниципальные рейсы".
"Аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме", - добавил Вавилин.
В свою очередь региональный главк МЧС отмечает, что в области в четверг дождь, гололедица, сильный боковой ветер.
Ранее в четверг гололед уже стал причиной крупной аварии - в Карсунском районе Ульяновской области опрокинулся автобус. По уточненным данным МЧС, пострадали 14 человек, из которых четверо госпитализированы.
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