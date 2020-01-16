Власти Бурятии планируют отремонтировать и обновить оборудование в школьных столовых

16.01.20 11:03

© РИА Новости. Владимир Горовых

16 января. Interfax-Russia.ru - Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассчитывает, что региональные власти смогут провести модернизацию инфраструктуры школьного питания после инициативы президента, озвученной в послании Федеральному собранию.

"В республике больше 43,5 тыс. учеников младших классов не обеспечены горячим питанием. Сейчас по решению президента эта мера будет распространяться на всех школьников с первого по четвёртый класс независимо от доходов семьи ежедневно на равных условиях. В рамках этого поручения мы сможем привести городской комбинат школьного питания и школьные столовые по всей республике в соответствие, обновить и закупить новое оборудование", - сообщил журналистам глава Бурятии.

По его словам, власти региона выделяют финансирование на определенную категорию учащихся. В целом на обеспечение питания школьников с 1 по 4 класс в Бурятии необходимо около 369 млн рублей.

В среду 15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что бесплатное горячее питание ученики начальных классов по всей стране начнут получать не позднее 1 сентября 2023 года. А в регионах уже технически готовых к этому - в 2020 году.