Более 100 женщин с маленькими детьми в Карачаево-Черкесии получат помощь в трудоустройстве

16.01.20 11:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

15 января. Interfax-Russia.ru - Власти Карачаево-Черкесии создадут комфортные условия для трудовой занятости женщин с детьми, включая их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

"В рамках республиканского проекта "Содействие занятости женщин - обеспечение дошкольного образования для детей до трех лет" нацпроекта "Демография" на профессиональное обучение будут направлены 125 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.

По его данным, уже сформирован перечень профессий для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин с детьми.

"Важным моментом является то, что при необходимости женщины смогут проходить переквалификацию, в том числе с применением дистанционных технологий обучения", - сказал собеседник агентства.