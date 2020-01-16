Грузоподъемность ряда ледовых переправ снижена в Югре из-за теплой погоды

16.01.20 11:55

© РИА Новости. Владимир Смирнов

16 января. Interfax-Russia.ru - В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за установившейся в январе теплой погоды ограничили грузоподъемность нескольких ледовых переправ на зимних автомобильных дорогах.

"У нас немного аномальная (теплая - ИФ) в этом году погода. Нам пришлось несколько дней назад выйти с объявлением о том, что мы ограничиваем грузоподъемность на некоторых ледовых переправах и просим пользователей автомобильных дорог быть внимательными", - сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок журналистам в четверг.

По его словам, при температуре воздуха от нуля до минус 8 градусов на ледовых переправах от нагрузки, которую дает тяжеловесный транспорт, не успевает образовываться снежный накат.

"При наступлении благоприятных (низких - ИФ) погодных температур, я думаю, что там, где были жалобы, эти моменты будут устранены и все-таки зимники будут приведены в то качество, к которому мы привыкли в Югре", - добавил глава департамента.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района, в частности, с 14 января была снижена до 15 тонн грузоподъемность ледовой переправы в районе села Былино и деревни Вампугол.

По данным окружного Гидромецтентра, в четверг днем в Ханты-Мансийске температура воздуха составляет минус 6 градусов. В пятницу в течение дня в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-23 градусов мороза.