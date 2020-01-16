Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы

16.01.20 12:32

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 января. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в связи со сменой правительства появилась надежда на преобразования в России.

"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.

Он очень высоко оценил профессиональные качества предложенного на пост премьера главы ФНС Михаила Мишустина.

По его словам, в настоящее время "целый ряд такого рода факторов (включая смену правительства - ИФ) говорит о том, что у нас сегодня больше надежды стало и мы в преддверии целого ряда реформ".

"Почему я и считаю, что сегодня у нас появилась надежда", - отметил Кудрин.