Богородский округ, Клин и Кашира стали лидерами по расселению аварийного жилья в 2019 году в Подмосковье

16.01.20 12:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 января. Interfax-Russia.ru - Лидерами по количеству расселенного аварийного жилья по итогам 2019 года в Подмосковье стали Богородский округ, Клин, Кашира, Сергиево-Посадский и Рузский округа, сообщили в пресс-службе областного Минстроя.

"В общем счете по итогам предыдущего года в рамках госпрограмм в этих муниципалитетах расселено 466 аварийных помещений общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Новое жилье смогли получить 1206 граждан", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

В Подмосковье расселение аварийного жилья осуществляется в рамках адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 гг.", государственной программы МО "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 2019-2025 гг.", а также нацпроекта "Жилье и городская среда".