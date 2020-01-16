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16.01.20 12:46

Собянин: московская электронная медкарта будет одной из лучших в мире

© РИА Новости. Александр Гальперин
16 января. Interfax-Russia.ru - Электронные медицинские карты пациентов поликлиник Москвы к концу года по многим показателям будут считаться лучшими в мире; единая платформа объединит в себе данные разных медицинских структур, включая научные центры и лаборатории, сообщил в четверг в рамках пленарного заседания ежегодной Ассамблеи "Здоровая Москва" мэр столицы Сергей Собянин.

"К концу этого года наша медицинская электронная карта будет одной из лучших в мире с точки зрения межведомственной, внутри организованной системы. Также система будет лучшей с точки зрения взаимодействия различных городских структур: поликлиник, научных центров, лабораторий", - сказал он.

По словам Собянина, на базе поликлиник уже создана электронная карта пациента. "Она ведётся и модернизируется на протяжении нескольких лет. Сегодня 10 миллионов электронных карт находятся в нашей базе, мы начали туда загружать жалобы пациентов, диагнозы, лабораторные исследования. Завтра уже туда можно будет загрузить дневник пациента, все собственные показания. Также туда через некоторое время можно будет загрузить данные с гаджетов. Но это лишь видимая чисть работы. Глубинная система - это прошивка всех этих систем", - отметил градоначальник.

С 14 января пациенты поликлиник Москвы получили доступ к своим электронным медицинским картам, сообщила ранее журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова. В электронную медицинскую карту загружены протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, выписки из стационаров, заключения радиологических исследований. Кроме того, в течение 2020 года в системе начнут отображаться выданные направления и записи на приём, рецепты, прививочные карты детей, результаты диспансеризации, информация о вызовах скорой помощи. Также она сообщила, что власти Москвы работают над мобильной версией электронной карты.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне №75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы Ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия Ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.

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