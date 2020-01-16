Аномально теплый январь снова установил температурный рекорд в Великом Новгороде

16.01.20 12:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 января. Interfax-Russia.ru - Аномально теплый январь установил в Великом Новгороде уже второй температурный рекорд, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона в четверг.

"В среду в Великом Новгороде воздух прогрелся до 5,7 градуса. Прежний суточный максимум был зарегистрирован 15 января 1982 года. Он составлял 3 градуса", - сказал собеседник агентства.

Первый рекорд в январе был зарегистрирован в городе сразу после новогодних праздников. 2 января столбики термометров поднялись до 4,7 градуса. Это оказалось на 0,9 градуса выше прежнего суточного максимума, зафиксированного 2 января 2007 года.

Согласно сведениям Гидрометцентра, как минимум в ближайшие дни аномально теплая для января погода в регионе сохранится. Она связана с затоком в Новгородскую область теплых воздушных масс с Атлантики. Традиционных крещенских морозов в 2020 году синоптики не ожидают.