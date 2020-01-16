Более сотни снарядов времен войны обезвредили в Калининградской области

16.01.20 12:55

© РИА Новости. Антон Денисов

16 января. Interfax-Russia.ru - В Нестеровском городском округе Калининградской области ликвидирован целый арсенал времен минувшей войны, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"15 января саперами войсковой части 90151 в 17.30 мск с территории (в поле) поселка Докучаево Нестеровского городского округа вывезены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, для их последующего уничтожения (76 мм артиллерийские снаряды - в количестве 111 единиц)", - говорится в сообщении.

Для вывоза опасного арсенала привлекалось шесть саперов войсковой части и две единицы техники, а также оперативная группа администрации Нестеровского городского округа в составе двух человек и единица техники. Помощь спасателей не потребовалась.

Опасные боеприпасы вывезли для уничтожения на полигон.