Информация о взрывном устройстве на рынке в Кемерово оказалась ложной

16.01.20 13:02

© РИА Новости. Максим Блинов

16 января. Interfax-Russia.ru - Очередной сигнал об угрозе взрыва на рынке "Сотка" в Ленинском районе Кемерово оказался ложным, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области в четверг.

"Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал представитель ведомства.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что с рынка были эвакуированы более 1 тыс. человек и порядка 150 автомобилей.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в четверг утром рынок в пятый раз за неделю эвакуировали после анонимного сигнала о минировании, полученного по электронной почте.

По данным официального сайта рынка, торговый парк состоит из пяти блоков, в которых в розницу продают обувь, одежду, продукты питания, мебель, электронную технику и другие товары.