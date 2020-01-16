Ввод в декабре трех межпоселковых газопроводов позволит подключить к газу 9 населенных пунктов Курганской области

16.01.20 13:06

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16 января. Interfax-Russia.ru - АО "Газпром газораспределение Курган" в декабре ввело в эксплуатацию три межпоселковых газопровода высокого давления, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе компании.

Общая протяженность введенных в строй газопроводов превысила 39 км, говорится распространенном компанией пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в результате ввода в эксплуатацию газопроводов появилась техническая возможность для газификации 1 тыс. 164 домовладений в девяти населенных пунктах региона, 8 котельных и одного из крупных агрохолдингов в регионе - "Кургансемена".

Возможность пользоваться природным газом, в частности, получили жители деревень Новая Затобольная, Новая Деревня, Большое Дюрягино, а также сел Темляково и Менщиково Кетовского района, Утятское и Нагорское Притобольного района, Карачельское Шумихинского района Курганской области.

Газопроводы построены в рамках реализации программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром". Кроме того за счет регионального софинансирования курганскими газовиками проложено более 59 км внутрипоселковых газораспределительных сетей.

Как сообщалось, до 2024 года планируется увеличение уровня газификации в регионе с 51% до 60%, будут газифицированы порядка 50 тыс. домовладений и 136 котельных, а также объекты коммунально-бытового назначения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия юго-восточных районов Курганской области.

Строительством газопроводов в рамках программы развития газоснабжения и газификации Курганской области ПАО "Газпром" занимается АО "Газпром газораспределение Курган".

АО "Газпром газораспределение Курган" входит в группу "Газпром межрегионгаз".