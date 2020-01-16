Указанному верить: всенародное голосование могут провести в РФ для изменения Конституции
  
Пересмотрев историю: Варшава отказалась праздновать свое освобождение от фашистов
   
Новый премьер: Силуанова и Кудрина называют кандидатами на пост премьер-министра
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
16.01.20 13:06

Ввод в декабре трех межпоселковых газопроводов позволит подключить к газу 9 населенных пунктов Курганской области

© РИА Новости. Стрингер
16 января. Interfax-Russia.ru - АО "Газпром газораспределение Курган" в декабре ввело в эксплуатацию три межпоселковых газопровода высокого давления, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе компании.

Общая протяженность введенных в строй газопроводов превысила 39 км, говорится распространенном компанией пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в результате ввода в эксплуатацию газопроводов появилась техническая возможность для газификации 1 тыс. 164 домовладений в девяти населенных пунктах региона, 8 котельных и одного из крупных агрохолдингов в регионе - "Кургансемена".

Возможность пользоваться природным газом, в частности, получили жители деревень Новая Затобольная, Новая Деревня, Большое Дюрягино, а также сел Темляково и Менщиково Кетовского района, Утятское и Нагорское Притобольного района, Карачельское Шумихинского района Курганской области.

Газопроводы построены в рамках реализации программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром". Кроме того за счет регионального софинансирования курганскими газовиками проложено более 59 км внутрипоселковых газораспределительных сетей.

Как сообщалось, до 2024 года планируется увеличение уровня газификации в регионе с 51% до 60%, будут газифицированы порядка 50 тыс. домовладений и 136 котельных, а также объекты коммунально-бытового назначения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия юго-восточных районов Курганской области.

Строительством газопроводов в рамках программы развития газоснабжения и газификации Курганской области ПАО "Газпром" занимается АО "Газпром газораспределение Курган".

АО "Газпром газораспределение Курган" входит в группу "Газпром межрегионгаз".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.01.20 12:46
Собянин: московская электронная медкарта будет одной из лучших в мире
.
  16.01.20 11:59
В долгострое ЖК "Царицыно" зарегистрировали первую квартиру
.
  16.01.20 11:22
Очередная волна "минирований" проходит в Москве
.
  16.01.20 09:14
Кандидат в премьеры Мишустин проводит в Думе встречу с Володиным
.
  15.01.20 13:44
Путин: российские судьи не должны иметь иностранного гражданства
.
  15.01.20 11:26
КАМАЗ и ГАЗ поставят Москве 300 электробусов за 17,1 млрд руб. в 2020г
.
  15.01.20 10:52
В Москве снесли 17 домов по программе реновации
.
  15.01.20 09:46
В Москве построят еще одну школу-гигант до конца года
.
  15.01.20 09:12
Заммэра пообещал москвичам январские и февральские снегопады
.
  14.01.20 16:17
Электробусы в Москве впервые вышли на ночной маршрут


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket