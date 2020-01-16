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16.01.20 13:34
Володин: новый премьер-министр отчитается перед Госдумой в апреле
"Уже где-то, наверное, в середине апреля в рамках отчета правительства (новому премьеру - ИФ) придется вновь прийти в Государственную думу и выступить перед депутатами с отчетом", - сказал Володин журналистам в четверг.
Он отметил, что "ежегодный отчет правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае".
Володин подчеркнул, что "времени на раскачку нет, и,тем более, мы понимаем, что вчера не случайно все решения принимались, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе".
"У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае здесь ему (новому премьеру - ИФ) придется брать на себя эту ответственность", - добавил Володин.
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