Более 2,5 тыс. человек обеспечат безопасность в местах крещенских купаний в Москве

16.01.20 13:58

© РИА Новости. Андрей Старостин

16 января. Interfax-Russia.ru - Обеспечивать безопасность в местах проведения купаний на праздник Крещения будут свыше 2,5 тысяч специалистов, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве МЧС России Владимир Волков.

"Спланировано участие более 500 сотрудников и спасателей МЧС для обеспечения безопасности в местах организованного купания. Привлечено более 100 единиц спецтехники и 19 единиц на воздушной подушке", - сказал Волков журналистам на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что также спланировано дежурство более 1,5 тыс. полицейских. "Всего более 2,5 тысяч специалистов будут находиться на дежурство 18-19 января", - сообщил Волков.

Кроме того, в случае необходимости будут задействованы спланированные группы спасательного резерва, подчеркнул представитель МЧС.

"Ежегодно число купающихся в организованных водоёмах в праздник Крещения в Москве увеличивается на 1,5-3 тысячи человек. Мы ожидаем, что в этом году около 120 тысяч человек искупаются в специально организованных водоёмах столицы", - сказал Волков.

Он призвал всех участников исключить купание в неорганизованных местах, а также не бояться опоздать для окунания в специально организованных водоёмах. "Будем работать до последнего клиента", - пообещал инспектор.

По словам Волкова, спасатели выявили 30 несанкционированных мест для крещенских купаний, по всем ним переданы данные в полицию.

"Ежегодно формируются патрульные группы, которые совместно с полицией осуществляют контроль наиболее опасных мест несанкционированного купания. В прошлом году таких мест было 10, в 2018 - шесть. В настоящий момент в полицию направлено сообщение о 30 возможных несанкционированных местах крещенских купаний", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что создание организованных мест для купаний позволило избежать пострадавших. "В течение последних пяти лет в Москве не было чрезвычайных ситуаций в период проведения крещенских купаний", - сообщил представитель МЧС.