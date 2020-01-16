Комитет Госдумы поддержал идею отменить аудит для ряда благотворительных фондов

16.01.20 14:05

© РИА Новости. Максим Блинов

16 января. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет не проводить обязательный аудит финансово-хозяйственной деятельности ряду благотворительных фондов.

Законопроект (N 840046-7) был внесен в Госдуму правительством в ноябре 2019 г.

Согласно документу, разрешается не проводить обязательный аудит фондам, у которых сумма стоимости имущества и объем денежных средств, поступивших в течение года, предшествующего отчетному, не превышает 3 млн рублей. Исключение составляют специализированные фонды по управлению целевым капиталом.

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит ряду фондов сэкономить на расходах, связанных с проведением аудита.