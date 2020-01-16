Комитет Госдумы рекомендовал освободить Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ

16.01.20 14:11

© РИА Новости. Антон Денисов

16 января. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг рекомендовал освободить Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России.

В конце прошлого года Поздышев, много лет курировавший санацию кредитных организаций, банковское регулирование и надзор, покинул должность зампреда ЦБ, чтобы сосредоточиться на работе в УК ФКБС в качестве председателя набсовета.

Поздышев входит в совет директоров Банка России с июня 2015 года