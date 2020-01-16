Госдума согласилась назначить экс-главу ФНС Мишустина премьер-министром РФ

16.01.20 15:35

© РИА Новости. Илья Питалев

16 января. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства РФ.

Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

Голосованию предшествовало выступление Мишустина с трибуны Госдумы и его ответы на вопросы парламентариев. Ранее в четверг утром Мишустин провел ряд встреч с думскими фракциями.

Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что в своей работе намерен тесно взаимодействовать с субъектами РФ.

"По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с субъектами Федерации, с руководителями регионов. Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах Федерации, на федеральный уровень", - сказал он.

Он отметил, что все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

"Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - сказал Мишустин.

Он пообещал, что правительство РФ, безусловно, выполнит Майские указы президента РФ.

Отвечая на вопрос депутатов в ходе утверждения его кандидатуры в Госдуме, готово ли правительство выполнить Майские указы, Мишустин сказал: "В вашем вопросе содержится ответ: конечно. Майские указы безусловны к выполнению".

"Правительство будет этим заниматься", - добавил он.

Средства, выделяемые на национальные проекты, должны прежде всего идти на развитие высокотехнологичных секторов российской промышленности, машиностроения, заявил Мишустин.

По его словам, правительство также будет оказывать содействие ЦБ в увеличении "длинных денег" в экономике для увеличения инвестиций.

"Для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые длинные деньги. Это одна из важнейших задач Центрального банка, но, конечно, финансово-экономический блок правительства, как и прежде, будет оказывать необходимое содействие, активно участвовать в этом", - сказал Мишустин.

"Во-вторых, нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса, для того чтобы создавать в промышленности, в сельском хозяйстве, в других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке", - добавил он.

"Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике. Идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - подчеркнул Мишустин.

Также он считает, что для сохранения макроэкономической сбалансированности нужно генерировать дополнительные доходы и держать инфляцию в пределах 4%.

"Для того, чтобы достичь названных целей, нам, конечно, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит, аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранять инфляцию в заданных параметрах - не выше 4%", - сказал он.

Мишустин также заявил, что Россия должна реализовывать потенциал экспорта АПК, не только зерна, но и других агропродуктов.

Выступая в четверг перед депутатами Госдумы, Мишустин заявил, что за последние годы страна добилась достаточно серьезных результатов в аграрной сфере. "Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача - дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также других продуктов растениеводства и животноводства", - сказал он.

Кроме того, он считает, что предпринимательский климат в России следует делать комфортнее.

"Важно улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и главное, повышать заработную плату сотрудникам", - сказал Мишустин.