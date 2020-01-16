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16.01.20 14:41

До +5 градусов ожидается на Крещение в Петербурге

© РИА Новости. Игорь Руссак
16 января. Interfax-Russia.ru - Крещенские купания в северной столице пройдут в условиях плюсовой температуры воздуха и отсутствия льда на водоемах, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в четверг.

"Это аномальная погода. Ожидаем (19 января - ИФ) температуру от нуля до плюс пяти градусов, с небольшими осадками и без сильного ветра", - сказал Колесов журналистам в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

В свою очередь начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин сообщил, что в водоёмах города будут оборудованы 27 иорданей. Около мест омовений будут дежурить спасатели, предварительно дно обследуют водолазы. Мобильные бригады МЧС будут патрулировать водоемы, где иордани не оборудованы.

Кроме того, у мест омовения будут дежурить бригады спасателей комитета по вопросам законности, правопорядка, безопасности.

Работа экстренных служб начнется вечером 18 января.

В свою очередь профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Евгений Зиновьев предостерег от погружения в холодную воду людей, не подготовленных и имеющих хронические заболевания. "Нужно тренировать моржевание минимум в течение 1,5-2 месяцев. После омовения лучше ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе, поскорее одеться и войти в тёплое помещение, а затем принять горячее питье или маленькую порцию алкоголя", - добавил Зиновьев.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками) иерей Богдан Полевой отметил, что не стоит погружаться в иордань "из спортивного интереса" или с целью "смыть грехи". "Окунание в воду не есть обязательный ритуал. К омовению призываю только тех людей, который действительно разделяют и понимают смысл этого праздника", - отметил священник.

По традиции, главная городская иордань будет расположена в акватории Невы на пляже Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами. Чин Великого освящения воды в ней совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 19 января в 12:30.

Окончательный список городских иорданей будет опубликован 17 января.

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