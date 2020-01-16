Мишустин: изложенные в послании президента РФ меры обойдутся примерно в 4 трлн руб. на 4 года

16.01.20 14:50

© РИА Новости. Илья Питалев

16 января. Interfax-Russia.ru - Меры, изложенные президентом в послании федеральному собранию, потребуют около 4 трлн рублей из бюджета за четыре года, но эти средства будут перераспределены внутри бюджета, заявил кандидат в премьеры РФ Михаил Мишустин.

"Этот год это примерно 450 млрд рублей, четырехлетка - это порядка 4 трлн рублей, средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов", - сказал Мишустин в четверг, выступая в Госдуме на пленарном заседании, где рассматривается вопрос о даче согласия нижней палаты парламента для его назначения главой правительства РФ.

По его словам, на рассмотрение поправок в бюджетный кодекс дается 25 дней.

"Эта работа вчера уже начата, сегодня я провел все консультации с министром финансов Антоном Германовичем Силуановым, конечно, средства, которые были обозначены в послании, есть", - сказал Мишустин.

"С точки зрения ресурсов, они есть в полном объеме, и все эти решения должны быть приняты и заработать уже сейчас с начала года. Поэтому в этом смысле хочу вас заверить, что эта работа уже идет полным ходом, надеюсь на вашу поддержку", - заявил Мишустин.