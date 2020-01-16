Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление роли гражданского общества и регионов

16.01.20 15:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 января. Interfax-Russia.ru - Поправки в Конституцию РФ, предложенные в Послании, нацелены на развитие России как правового, социального государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поправки, которые были предложены вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок - обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Путин отметил, что поправки направлены на то, чтобы укреплялась "роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства".

Президент также подчеркнул, что в поправках, которые касаются нового порядка назначения председателя правительства РФ и его заместителей, есть большой смысл. "Россия, оставаясь президентской республикой, все-так становится более открытой - и значение парламента повышается и взаимодействие парламента с правительством усиливается", - сказал президент РФ.

По его словам, парламент будет нести большую ответственность не только за назначение правительства, но и за работу, которая проводится кабинетом министров. "Вот такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована", - сказал глава государства.

Поясняя предложенный порядок, Путин отметил: "Представьте себе: назначается председатель правительства. Президент уже не имеет право отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей председателя правительства и федеральных министров".

Президент в этом случае не имеет права их отклонить. "Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и работе друг с другом", - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что Россия должна оставаться президентской республикой, формат парламентского управления на сегодня стал бы для страны серьезным испытанием с неизвестным результатом.

"Я еще раз хочу к этому вернуться и считаю, что это чрезвычайно важно, уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве - Россия должна оставаться в то же время президентской республикой и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должностей тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия", - сказал Путин.

Президент добавил: "Это совершенно обязательный, на мой взгляд, императив, иначе мы уйдем туда совсем, в парламентскую республику. С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией это, на мой взгляд, на сегодня для России было бы очень серьезным испытанием, неизвестно чем бы оно закончилось".

По словам Путина, поправки в Конституцию РФ не направлены на уклонение от выполнения международных договоров – на территории страны не будут действовать те международные документы, которые противоречат основному закону.

"Знаю, что поддержку парламентариев, общественных объединений и граждан получили предложения, связанные с укреплением суверенитета России, с повышением роли нашей Конституции в отечественной правовой системе. Чрезвычайно важно, и здесь хочу заверить вас, мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их Основному закону", - сказал Путин.

Он добавил: "Это совсем не значит, что мы, допустим, уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ, но только не Конституции. Если договор какой бы то ни было противоречит Конституции, он и заключаться не должен, а если был заключен и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории РФ".

Определение в Конституции статуса Государственного совета не должно привести к созданию второй палаты регионов.

"Что касается Государственного совета, тоже хотел бы прокомментировать. У нас есть верхняя палата Федерального Собрания. Всегда было так, так и сегодня, она является палатой регионов. И здесь нам нужно тоже очень аккуратно действовать. Здесь нельзя создать вторую палату регионов", - сказал Путин.

Президент попросил рабочую группу внимательно отнестись к тому, как в Конституции будет прописан статус Государственного совета.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, парламент настроен принять законопроекты с поправками в Конституцию до конца весенней сессии.

"Мы настроены и считаем важным до конца весенней сессии всю эту работу завершить - принять все необходимые документы, чтобы можно было уже работать в новом правовом поле", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.