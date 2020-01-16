Курилки открылись в екатеринбургском аэропорту

16.01.20 16:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 января. Interfax-Russia.ru - Курительные комнаты начали работать в международном аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба воздушной гавани в четверг.

Всего открылось четыре места для курения - по два в каждом из терминалов аэропорта. Так, комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах "Изумруд" и "Топаз".

Места для курения соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Они оборудованы вытяжной системой и дверями, которые препятствуют проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения.

Открытие мест для курения в "Кольцово" стало возможным после вступления в силу изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", предусматривающих возможность установки подобного оборудования в аэропортах. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2019 года.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.