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16.01.20 16:00
Курилки открылись в екатеринбургском аэропорту
Всего открылось четыре места для курения - по два в каждом из терминалов аэропорта. Так, комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах "Изумруд" и "Топаз".
Места для курения соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Они оборудованы вытяжной системой и дверями, которые препятствуют проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения.
Открытие мест для курения в "Кольцово" стало возможным после вступления в силу изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", предусматривающих возможность установки подобного оборудования в аэропортах. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2019 года.
Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.
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