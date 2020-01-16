Мутко: изменения в правительстве не должны повлиять на восстановление Иркутской области после паводка

16.01.20 15:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 января. Interfax-Russia.ru - Кадровые изменения в правительстве РФ не должны повлиять на темпы восстановительных работ в Иркутской области, пострадавшей в результате паводков летом 2019 года, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Несмотря на это все (изменения в правительстве - ИФ) нам надо продолжать работать, учитывая большой масштаб работы в Иркутской области. После формирования нового правительства могут быть изменения, но это не меняет сути - нам нужно продолжать работать", - сказал в четверг Мутко на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, тогда пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.

В общей сложности от подтопления пострадали 14 428 жилых помещений, непригодными для проживания признано 7 242 дома и квартиры.

В конце декабря Мутко отмечал, что новое жилье еще не получили около 2 тыс. семей.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.