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16.01.20 15:44
Татарстан в 2019 году увеличил производство электроэнергии на 6%
В том числе в декабре произведено 2 млрд 509,5 млн кВт.ч электроэнергии, что на 3,1% больше, чем за декабрь 2018 года. В основном увеличение выработки произошло на Казанской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-2, Нижнекамской ГЭС и Нижнекамской ТЭЦ-2.
Потребление электроэнергии в 2019 году возросло на 1,3% - до 30 млрд 592 млн кВт.ч. При этом в декабре потребление снизилось на 0,7% - до 2 млрд 874,8 млн кВт.ч.
"Снижение потребления связано с температурным фактором (среднемесячная температура воздуха в декабре 2019 года на 3,5 градуса выше, чем в декабре 2018 года), а также с уменьшением потребления предприятий химической промышленности, трубопроводного и железнодорожного транспорта, населения и мелкомоторной нагрузки", - говорится в пресс-релизе.
В ведении РДУ Татарстана находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 тыс. МВт и 204 линии электропередачи класса напряжения 110-500 кВ.
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