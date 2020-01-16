Татарстан в 2019 году увеличил производство электроэнергии на 6%

16.01.20 15:44

© РИА Новости. Александр Вильф

16 января. Interfax-Russia.ru - Электростанции энергосистемы Татарстана в 2019 году произвели 28 млрд 879,4 млн кВт.ч электроэнергии, что на 6% больше выработки за предыдущий год, говорится в пресс-релизе филиала АО "СО ЕЭС" – РДУ Татарстана.

В том числе в декабре произведено 2 млрд 509,5 млн кВт.ч электроэнергии, что на 3,1% больше, чем за декабрь 2018 года. В основном увеличение выработки произошло на Казанской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-2, Нижнекамской ГЭС и Нижнекамской ТЭЦ-2.

Потребление электроэнергии в 2019 году возросло на 1,3% - до 30 млрд 592 млн кВт.ч. При этом в декабре потребление снизилось на 0,7% - до 2 млрд 874,8 млн кВт.ч.

"Снижение потребления связано с температурным фактором (среднемесячная температура воздуха в декабре 2019 года на 3,5 градуса выше, чем в декабре 2018 года), а также с уменьшением потребления предприятий химической промышленности, трубопроводного и железнодорожного транспорта, населения и мелкомоторной нагрузки", - говорится в пресс-релизе.

В ведении РДУ Татарстана находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 тыс. МВт и 204 линии электропередачи класса напряжения 110-500 кВ.