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16.01.20 15:50

Туристы заплатили почти 300 млн рублей курортного сбора в 2019 году за отдых в Ставропольском крае

© РИА Новости. Александр Викулов
16 января. Interfax-Russia.ru - Отдыхающие на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае в 2019 году заплатили порядка 293 млн рублей курортного сбора, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров журналистам в четверг.

"Итоги по курортному сбору в 2019 году - это цифра 293 млн рублей, это предварительные данные", - сказал губернатор.

В 2018 году в рамках эксперимента по курортному сбору в бюджет края поступило 185,5 миллиона рублей. Таким образом, по итогам минувшего года объем поступлений увеличен в 1,6 раза.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года.

Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

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