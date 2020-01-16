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16.01.20 16:47

Аксенов уверен в возможности не допустить нарушения прав жителей Крыма при изменении Конституции

© РИА Новости. Илья Питалев
16 января. Interfax-Russia.ru - Внесение изменений в Конституцию в части выбора президента РФ должны учесть права жителей Крыма, которые до 2014 года были гражданами Украины, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Тем более что и согласно действующей Конституции, президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Ущемления прав наших земляков никто не допустит", - написал в четверг Аксенов на своей странице во вконтакте.

Он также добавил, что "есть действующий президент, и другого нам не надо".

Аксенов пояснил, что после оглашения послания к Федеральному Собранию ему поступают вопросы о том, не будут ли нарушены права крымчан после закрепления в Конституции новых требований к кандидатам на пост главы государства, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным: они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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