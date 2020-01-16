Медведев благодарит команду единомышленников в прежнем правительстве, желает успеха будущему кабинету

16.01.20 17:09

© РИА Новости. Екатерина Штукина

16 января. Interfax-Russia.ru - Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев назвал правительство, которое возглавлял, командой единомышленников и пожелал новому кабинету успехов в реализации масштабных задач, определенных президентом.

"Все это время правительство работало как одна команда - команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

При этом он согласился, что "новые масштабные задачи, которые президент поставил в своем послании, требуют и новых подходов".

"Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - отметил Медведев, которого президент в четверг назначил на новую должность - заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Медведев подчеркнул, что члены правительства и аппарат правительства, которое он возглавлял, делали "большую работу" и "это, порой, было очень непросто".

"Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства", - написал экс-премьер, добавив, что "об этом говорил и президент страны".