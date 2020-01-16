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16.01.20 17:09
Медведев благодарит команду единомышленников в прежнем правительстве, желает успеха будущему кабинету
"Все это время правительство работало как одна команда - команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
При этом он согласился, что "новые масштабные задачи, которые президент поставил в своем послании, требуют и новых подходов".
"Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - отметил Медведев, которого президент в четверг назначил на новую должность - заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Медведев подчеркнул, что члены правительства и аппарат правительства, которое он возглавлял, делали "большую работу" и "это, порой, было очень непросто".
"Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства", - написал экс-премьер, добавив, что "об этом говорил и президент страны".
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