По факту посадки "Суперджета" на недостроенную полосу в "Домодедово" начата доследственная проверка

16.01.20 17:28

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

16 января. Interfax-Russia.ru - Транспортные следователи разбираются в причинах посадки самолета SSJ-100 на недостроенную полосу в московском аэропорту "Домодедово", сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК организована доследственная проверка", - сказала Марковская в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома "Домодедово". "Пострадавших в результате инцидента нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили информацию о посадке самолета на недействующую ВПП, уточнив, что она произошла в 14:17 мск в штатном режиме.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что причиной произошедшего мог стать человеческий фактор в условиях низкой видимости. "Пока в качестве основной версии рассматриваются действия экипажа в сложных метеоусловиях. Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную и допустить ошибку", - сказал источник.

В "Домодедово" работают две полосы, с 2014 года там также строится третья ВПП, которая должна заменить одну из двух старых.