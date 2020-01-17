S7 откроет рейсы из Иркутска на Камчатку и Сахалин, а также в Сочи и Симферополь

17.01.20 06:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - S7 откроет в летнем расписании 2020 года прямые регулярные рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Благовещенск, сообщает компания.

Перелеты на Камчатку и Сахалин будут доступны с 26 апреля, для перевозки будут использоваться Airbus A320neo. Рейсы в Благовещенск открываются с 27 апреля, они будут выполняться на Embraer 170.

Также S7 запустит рейсы из Иркутска в Симферополь (с 25 апреля) и Сочи (с 28 апреля), поставив на них A320neo.

Параллельно S7 увеличит частотность на маршрутах Иркутск - Санкт-Петербург (рейсы станут ежедневными) и Иркутск - Владивосток (до четырех раз в неделю), отмечает компания.