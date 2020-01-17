Победителями полуфинала конкурса "Лидеры России" стали 30 управленцев из 7 регионов Дальнего Востока

17.01.20 06:15

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

17 января. Interfax-Russia.ru - Участие в финале конкурса "Лидеры России" в Сочи примут 30 управленцев из 7 регионов Дальнего Востока, сообщил журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"30 человек из 7 регионов отобраны в финал, их ждут новые испытания, новые встречи, возможность побороться за наставника. Больше всего победителей оказалось из Приморского края - 8 человек", - сказал Комиссаров.

По шесть человек прошли в финал из Хабаровского края и Амурской области, пять человек - из Сахалинской области, трое представят Республику Саха (Якутия), по одному - Камчатский край и Магаданскую область.

За два дня лидеры должны были подтвердить свои базовые знания, продемонстрировать навыки командной работы, разработать уникальный кейс по одному из направлений: экономике, социальной сфере, здравоохранению. Кроме того, с полуфиналистами работали наставники, помогая им в развитии актерского мастерства и ораторских навыков. Каждый год организаторы конкурса разрабатывают для управленцев новые форматы работы.

"В прошлом году в финале мы проводили проблемно-аналитическую деловую игру - она доказала свою эффективность. Теперь мы решили использовать ее на всех полуфиналах. Мы не хотим повторяться, поэтому придумываем разные новинки", - отметил в свою очередь декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков.

В первом полуфинале конкурса управленцев "Лидеры России 2020" приняли участие 250 человек. За два года работы конкурс претерпел некоторые изменения: в частности, до 55 лет увеличен возраст участников, разрешено участие иностранцев. В полуфинал в ДФО прошли только граждане России, в другие полуфиналы приглашены граждане иных стран.