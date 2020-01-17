Более 90 млрд рублей получит Дальний Восток на строительство соцобъектов по программе "Единая субсидия" до 2022 года

17.01.20 06:22

© РИА Новости. Михаил Мордасов

17 января. Interfax-Russia.ru - На Дальнем Востоке в 2020 году по программе "Единая субсидия" начнется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Всего в рамках программы "Единая субсидия" до 2022 года регионы Дальнего Востока в общей сложности получат 94,3 миллиарда рублей. На эти средства будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения", - говорится в сообщении.

Планируется, что через два года в регионе будет построено 26 школ и 13 детских садов. Еще 143 учебных заведения будут отремонтированы.

По информации министерства, в 2019 году в рамках программы завершено строительство четырех школ в разных регионах, а также одного детского сада.

Кроме того, обновляется оборудование для техникумов и колледжей. Для 58 средних специальных учебных заведений по всему Дальнему Востоку уже приобрели новые аппараты, материалы и тренажеры, которые соответствуют международным стандартам WorldSkills. До 2022 года еще 75 мастерских и лабораторий оснастят новым оборудованием.