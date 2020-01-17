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17.01.20 06:31

Уголовное дело возбудили в отношении сахалинца, напавшего на фельдшеров "Скорой помощи"

© РИА Новости. Андрей Стенин
17 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по факту нападения на фельдшеров "Скорой помощи", приехавших 15 декабря 2019 года на ночной вызов в городе Долинске, возбудили следователи в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

"По результатам доследственной проверки по факту нападения на двух фельдшеров бригады "Скорой помощи" в отношении 20-летнего жителя Долинска возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, в ночь на 15 декабря в дежурную часть полиции Долинска поступило сообщение от фельдшера одной из больниц райцентра. Он рассказал, что несколько минут назад на бригаду медиков, выехавших на срочный вызов, напали неизвестные. На место происшествия отправили наряд полиции и сотрудников областного управления Росгвардии. В квартире они задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 22 лет.

Как отмечала пресс-служба УМВД, 22-летний задержанный "вел себя агрессивно, выражался нецензурно в адрес правоохранительных органов". В отношении 20-летнего задержанного полиция проводила проверку по факту нападения на медиков. В отношении 22-летнего подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Один из молодых людей мобильным телефоном ударил фельдшера по голове, в результате тот получил рвано-ушибленную рану, а затем травмировал руку (ушиб кисти) второму фельдшеру. Молодой человек высказал претензию медикам, что они долго ехали на вызов.

Причиной инцидента стала смерть в квартире пожилой женщины (близкой родственницы одного из задержанных), которая, по данным медиков, произошла до вызова "Скорой помощи", а также попытка фельдшеров вызвать полицию в ответ на агрессивное поведение молодых людей.

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