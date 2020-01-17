Бывший замгубернатора Кузбасса обвиняется в превышении полномочий

17.01.20 06:43

© РИА Новости. Антон Денисов

17 января. Interfax-Russia.ru - Экс-замгубернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов вынуждал угольную компанию взять на себя невыгодные для предприятия расходы в рамках социально-экономического сотрудничества, сообщил в ходе судебного заседания представитель гособвинения в пятницу.

В пятницу в суде Центрального района города Кемерово началось рассмотрение дела в отношении Хлебунова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, передает корреспондент агентства "ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ" из зала суда.

Согласно обвинительному заключению, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую обработку двух угольных участков. В свою очередь Хлебунов, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, согласился включить участки в перечень участков недр, предлагаемых в использование в 2017 году, предложив при этом угольной компании взять на себя обязательства на сумму более 67 млн рублей в рамках социально-экономического партнерства.

"Предприятие заключило соглашение на сумму 67 млн 950 тыс. рублей. Из них 1 млн рублей на подготовку к празднованию Дня шахтера 2017 года и 66 млн 950 тыс. рублей на ремонт автодороги в селе Бунгур", - сказал представитель гособвинения.

Впоследствии компанией для выполнения обязательств было переведено 2 млн 150 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания Хлебунов, отвечая на вопрос судьи о признании вины, сказал, что "свое отношение к вине выразит, когда будет давать показания".