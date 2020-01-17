Несколько дорог закрыли в Алтайском крае из-за сильной метели

17.01.20 07:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января.Interfax-Russia.ru - Движение транспорта закрыли на четырех автодорогах Алтайского края, чтобы не допустить возникновения ДТП в условиях непогоды, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в управлении печати и массовых коммуникаций региона в пятницу.

"17 января с целью обеспечения безопасности движения в условиях плохой видимости, сильной метели ограничено движение на дорогах регионального значения. Ограничение введено для всех видов транспорта на автодорогах от Поспелихи до Казахстана, от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью, от Алейска до Смоленского и Чарышского", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на других автомобильных дорогах проезд пока обеспечен.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метелей.