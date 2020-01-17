Режим ЧС введен в поселке Хабаровского края, где без воды остались 30 домов

17.01.20 08:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 января. Interfax-Russia.ru - Коммунальщики почти неделю не могут найти место порыва трубопровода, из-за которого без воды остались около 30 многоквартирных жилых домов и несколько соцобъектов в селе Богородское Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Авария произошла еще 13 января. Под отключение воды тогда попали 30 многоквартирных домов, а также социальные учреждения: 2 детсада, школа, детский дом, больница и тубдиспансер.

" Оперативно найти порыв не удалось, поэтому с 16 января в Богородском был введен режим ЧС. Для людей организован подвоз питьевой воды. К пятнице водоснабжение восстановлено в 28 домах и 2 соцучреждениях. Без воды теперь остаются два дома и четыре соцобъекта", - приводятся в сообщении словам представитель министерства ЖКХ края

По его словам, аварию планируют устранить 19 января.

В настоящее время порыв ищут бригады ООО "Богородское ТЭЦ". В ближайшие сутки им предстоит закончить обследование всех колодцев, а также трубопровода, который тянется через населенный пункт.