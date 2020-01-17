|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.01.20 08:41
Режим ЧС введен в поселке Хабаровского края, где без воды остались 30 домов
Авария произошла еще 13 января. Под отключение воды тогда попали 30 многоквартирных домов, а также социальные учреждения: 2 детсада, школа, детский дом, больница и тубдиспансер.
" Оперативно найти порыв не удалось, поэтому с 16 января в Богородском был введен режим ЧС. Для людей организован подвоз питьевой воды. К пятнице водоснабжение восстановлено в 28 домах и 2 соцучреждениях. Без воды теперь остаются два дома и четыре соцобъекта", - приводятся в сообщении словам представитель министерства ЖКХ края
По его словам, аварию планируют устранить 19 января.
В настоящее время порыв ищут бригады ООО "Богородское ТЭЦ". В ближайшие сутки им предстоит закончить обследование всех колодцев, а также трубопровода, который тянется через населенный пункт.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket