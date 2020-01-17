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17.01.20 09:02
Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Краснодара из-за тумана
"Сегодня в расписании аэропорта произошли изменения в связи с туманом. По состоянию на 08:30 мск, на вылет задержаны три рейса", - сказал сотрудник пресс-службы.
В частности, задержаны рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании "Азимут", в Москву авиакомпании "Победа" и в Минск авиакомпании Belavia.
Также по метеоусловиям отменены рейсы авиакомпаний "Турецкие авиалинии" в Стамбул и "Аэрофлот" в Москву.
Одно воздушное судно, следовавшие в Краснодар, совершило посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.
Как отметили в пресс-службе, улучшение погоды ожидается не ранее 10:00 мск. С пассажирами работают представители авиакомпаний.
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