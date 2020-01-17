Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Краснодара из-за тумана

17.01.20 09:02

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 января. Interfax-Russia.ru - Три рейса задержаны, еще два отменены в пятницу в аэропорту Краснодара по погодным условиям, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня в расписании аэропорта произошли изменения в связи с туманом. По состоянию на 08:30 мск, на вылет задержаны три рейса", - сказал сотрудник пресс-службы.

В частности, задержаны рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании "Азимут", в Москву авиакомпании "Победа" и в Минск авиакомпании Belavia.

Также по метеоусловиям отменены рейсы авиакомпаний "Турецкие авиалинии" в Стамбул и "Аэрофлот" в Москву.

Одно воздушное судно, следовавшие в Краснодар, совершило посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Как отметили в пресс-службе, улучшение погоды ожидается не ранее 10:00 мск. С пассажирами работают представители авиакомпаний.