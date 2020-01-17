Более 25 жилых домов в саратовском Энгельсе остались без тепла из-за аварии

17.01.20 09:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - Энергетики в пятницу устраняют повреждение на трубопроводе в городе Энгельс Саратовской области, оставившее без тепла 26 жилых домов, сообщается на сайте саратовского филиала энергоснабжающей компании "Т Плюс".

Без тепла остались дома на улицах Полтавская, Ломоносова и Марины Расковой.

Ремонтно-восстановительные работы на улице Полтавская начались в 6:00. Восстановить герметичность трубопровода и запустить теплоресурс планируется к 16:00, отмечается в пресс-релизе.

Тепловая инспекция Саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" будет проводить мониторинг температуры воздуха внутри помещений отключенных объектов.

Температура воздуха в Энгельсе - минус 1 градус С.