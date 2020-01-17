Почти 180 самовольно возведенных объектов снесли в Подмосковье в 2019 году

17.01.20 09:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 января. Interfax-Russia.ru - За минувший год в Подмосковье было выявлено 897 объектов самовольного строительства, из них снесли 179 объектов, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"В 2019 году из выявленных 897 самовольных строений, 179 объектов уже снесены, 306 приведены в соответствие, по остальным объектам составлены дорожные карты", - цитирует главного государственного строительного инспектора Московской области Артура Гарибяна пресс-служба.

Больше всего самовольно возведенных объектов обнаружено в городских округах: Солнечногорск (74 объекта), Мытищи (55 объектов), Химки (53 объекта), Ленинский (64 объекта), Подольск, Балашиха и Раменский (по 42 объекта) и Красногорск (41 объект).

"Во втором полугодии 2019 года мы зафиксировали рост активности работы органов местного самоуправления в части выявления самовольных построек. Если в 2018 году 99,5 % самовольных строений выявил Главгосстройнадзор и лишь 0,5 % - муниципалитеты, то в 2019 году городские округа выявили уже 31 % самостроев от общего числа", - отметил Гарибян.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь перевели в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области.

Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам. Благодаря автоматизации выбора решения муниципальными властями по ликвидации самостроев, срок составления дорожных карт по ликвидации таких объектов сократился с 20 до 5 дней.