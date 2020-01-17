Одобрение с ожиданиями: Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ
  
Усомнился в справедливости: пострадавший мужчина устроил стрельбу в новокузнецком суде
   
Указанному верить: всенародное голосование могут провести в РФ для изменения Конституции
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.01.20 09:24

Почти 180 самовольно возведенных объектов снесли в Подмосковье в 2019 году

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
17 января. Interfax-Russia.ru - За минувший год в Подмосковье было выявлено 897 объектов самовольного строительства, из них снесли 179 объектов, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"В 2019 году из выявленных 897 самовольных строений, 179 объектов уже снесены, 306 приведены в соответствие, по остальным объектам составлены дорожные карты", - цитирует главного государственного строительного инспектора Московской области Артура Гарибяна пресс-служба.

Больше всего самовольно возведенных объектов обнаружено в городских округах: Солнечногорск (74 объекта), Мытищи (55 объектов), Химки (53 объекта), Ленинский (64 объекта), Подольск, Балашиха и Раменский (по 42 объекта) и Красногорск (41 объект).

"Во втором полугодии 2019 года мы зафиксировали рост активности работы органов местного самоуправления в части выявления самовольных построек. Если в 2018 году 99,5 % самовольных строений выявил Главгосстройнадзор и лишь 0,5 % - муниципалитеты, то в 2019 году городские округа выявили уже 31 % самостроев от общего числа", - отметил Гарибян.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь перевели в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области.

Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам. Благодаря автоматизации выбора решения муниципальными властями по ликвидации самостроев, срок составления дорожных карт по ликвидации таких объектов сократился с 20 до 5 дней.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.20 10:23
Московские музеи в новогодние каникулы бесплатно посетили 1,2 миллиона человек
.
  17.01.20 09:50
Павильоны с горячим чаем установят рядом с крещенскими купелями в Москве
.
  17.01.20 09:44
Ремонт пяти причалов завершился в Москве
.
  17.01.20 08:57
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
.
  17.01.20 08:36
ЦБ РФ отозвал лицензию у ПФС-банка
.
  16.01.20 17:28
По факту посадки "Суперджета" на недостроенную полосу в "Домодедово" начата доследственная проверка
.
  16.01.20 16:33
SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу Домодедово, пострадавших нет
.
  16.01.20 14:11
Комитет Госдумы рекомендовал освободить Поздышева от должности члена совета директоров ЦБ
.
  16.01.20 13:58
Более 2,5 тыс. человек обеспечат безопасность в местах крещенских купаний в Москве
.
  16.01.20 12:46
Собянин: московская электронная медкарта будет одной из лучших в мире


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket