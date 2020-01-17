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17.01.20 09:30
Туман привел к задержке рейсов в аэропорту Симферополя
"В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до 3,5 часов. Всего крымский авиаузел должен принять и отправить в пятницу 24 самолета, то есть туман изменил время прибытия примерно трети всех рейсов.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
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