Туман привел к задержке рейсов в аэропорту Симферополя

17.01.20 09:30

Фото пресс-службы аэропорта "Симферополь"

17 января. Interfax-Russia.ru - Прибытие и вылет семи самолетов задерживается в пятницу в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до 3,5 часов. Всего крымский авиаузел должен принять и отправить в пятницу 24 самолета, то есть туман изменил время прибытия примерно трети всех рейсов.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.