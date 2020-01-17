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17.01.20 09:36
Два севастопольца предстанут перед судом за хранение арсенала времен ВОВ
Согласно результатам баллистического исследования, мужчины хранили 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, три ручных гранаты и восемь единиц холодного оружия в двух гаражных боксах в Севастополе.
Документов на оружие у владельцев арсенала не было. По словам севастопольцев, предметы они добыли в ходе раскопок либо приобрели у других граждан, часть товара планировалась к продаже в качестве сувениров.
Действия мужчин 1974 и 1977 г.р. квалифицированы по ч.2 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).
Мужчинам грозит от двух до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.
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